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Parklarda yüzleri güldüren uygulama

Kahramankazan Belediyesi, yazın yüzünü göstermesiyle birlikte serinlemek için park ve bahçeleri dolduran vatandaşlar için ücretsiz internet erişimi sağlıyor.

26 Mart 2019 Salı 10:52
Parklarda yüzleri güldüren uygulama

Kahramankazan Belediyesi, yazın yüzünü göstermesiyle birlikte serinlemek için park ve bahçeleri dolduran vatandaşlar için ücretsiz internet erişimi sağlıyor. Parklara akın eden vatandaşlar ücretsiz internetin keyfini çıkarıyor.


Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, yaz sıcaklarını iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde ilçedeki park ve bahçelere akın eden vatandaşlar için örnek bir uygulamaya imza attı. Belediye Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçelere yerleştirdikleri teknik ekipmanlarla, buralara gelen vatandaşlara ücretsiz internet erişimi sunuyor. Park ve bahçelere gelen vatandaşlar şifrelerini kullanarak ücretsiz olarak internete bağlanabiliyor. Bu uygulama kapsamında ilçedeki Şehit Fatih Devravut Parkı, Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ömer Faruk Abidinoğlu Parkı, Alparslan Türkeş Parkı, Aliya İzzetbegoviç Parkı, Sağlık Parkı, Tunahanlılar Parkı, Satıkadın Parkı, Necmettin Erbakan Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Milli Egemenlik Parkı, Hacı Ahmet Öztürk Parkı ve Fatih Parkı’na gelen vatandaşlar ücretsiz internetin keyfini çıkarıyor.



Vatandaşlar memnun


Parkları yoğun olarak kullanan vatandaşlar uygulamadan oldukça memnun olduklarını ifade ediyor. Parklardaki banklarda internetten film izleyenler, oyun oynayanlar ve günlük işlerini yapanlar renkli görüntüler oluşturuyor.



"Her şey vatandaşlarımız için"


Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, internet ve teknoloji çağında yaşadıklarını belirterek, “Parklarımızı kullanan vatandaşlarımıza böyle bir hizmet sunmaktan dolayı mutluyuz. Özellikle sıcak yaz günlerinde park ve bahçelere yoğun rağbet eden vatandaşlarımızdan gelen olumlu anlamda güzel tepkiler alıyoruz. Buralara gelen vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunu aileler ve gençler oluşturuyor, park ve bahçelerimizde keyifli anlar yaşamış oluyorlar. Vatandaşlarımızın mutluluğu ve rahatı için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:52
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