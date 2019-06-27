Parklarda “akut ekip” dönemi

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kurduğu “akut” ekip göreve başladı. Yaklaşık 20 kişilik ekip, parklardaki yabani otların temizlenmesinden çiçek dikimine kadar her türlü çalışmayı yaparak parkları yeniliyor.

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kurduğu “akut” ekip göreve başladı. Düzenli şekilde bakım-onarım ve çiçeklendirme çalışmalarını yapan rutin ekiplerinin yanı sıra kurulan akut ekip, sorunlara daha geniş çapta ve hızla müdahale ediyor. 20 kişiden oluşan ekip, girdiği bir parktaki tüm sorunlara aynı anda müdahale ediyor. Farklı birimlerden işçilerin oluşturduğu ekip, bitkisel park bakımı, mevsimlik çiçek dikimi, ağaç ve çalı dikimi, yabani ot sökümü, çim biçimi, çim ekimi ve kuruyan bitkilerin değiştirilmesi gibi işleri tek seferde gerçekleştiriyor.