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Parklara su sebili hizmeti

Keçiören Belediyesi, Atatürk Bahçesi’ne vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda su sebili yerleştirdi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
Parklara su sebili hizmeti

Keçiören Belediyesi, Atatürk Bahçesi’ne vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda su sebili yerleştirdi.


Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla Belediyeye bağlı ekipler, Keçiören’in ağaçlandırma çalışmalarını park ve bahçe düzenlemelerini süratle yaparken, parklarda gördükleri eksiklikleri de yerinde tespit ediyor. Ekipler, Atatürk Bahçesi’ne spor yapan ve parkta vakit geçiren vatandaşlar için su sebili koydu.


Keçiören’in tarihi çeşmeleri ile de gözde olduğunu belirten Başkan Turgut Altınok, “Keçiören’in marka değerini güçlendirmek ve yıldızını yine parlatmak için hızlı bir şekilde dört koldan çalışıyoruz, gördüğümüz eksiklikleri anında gideriyor, sorunları da yerinde tespit ediyoruz. Keçiören tarihi değerlerine de sahip çıkan bir kent, mahallelerimize tarihi formda yaptığımız çeşmelerimizin kırılan ve tahrip olan çinilerini değiştirdik. Mermerlerini temizledik, eskimiş, yıpranmış ve bozuk muslukları yenileriyle değiştirdik. Bu sıcak yaz günlerinde vatandaşlarımızın soluklandığı en kalabalık parkımız olan Atatürk Bahçemizin yürüyüş yoluna da su sebili yerleştirdik. Vatandaşlarımızın parklarda ve açık havada daha çok vakit geçirmesini ve spor yapmasını teşvik ediyoruz” dedi.


Başkan Altınok, kendilerine gelen her talebi değerlendirdiklerinin, gece gündüz demeden Keçiören’i adım adım gezerek ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerinin de altını çizdi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
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