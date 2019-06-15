Parklar ile kavşakların, refüjlerin bakımları yapılıyor

Kilis Belediyesi tarafından parklar, kavşaklar, refüjlerin bakımları yapılırken, otların temizliği ile yeni ağaç dikimleri yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un talimatıyla Yürüyüş yolu refüj ve kavşaklarda yabani ot temizliği, Refüj kavşak parklarda çim biçme, çeşitli türde çalı ve ağaçlar şekillendirilerek refüj ve kavşakların görünümü güzelleştiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Refüj ve kavşaklarda kuruyan ve mevsimi geçen çiçekler temizlenerek seramızda kendi üretimimiz olan çiçekler ekilerek çiçeklendiriliyor. Ağaçlar, çim ekili alanlar ve çiçekler gece ve gündüz ekiplerimizce düzenli olarak sulanmaktadır.Kuruyan ve görüntü kirliliği oluşturan bitki ve ağaçlar temizlenerek bakım ve temizlikleri yapılmaktadır. En kısa sürede tüm park ve mesire alanlarımızdaki yabani otların temizliği, çapa ve bakımları, oyun gurupları, spor, kondisyon aletleri, aydınlatma ve sulama sistemlerinin bakım ve kontrolleri yapılarak halkımızın ve çocuklarımızın daha temiz bakımlı ve güvenli ortamda zaman geçirmeleri sağlanacaktır” denildi.