Parkinsonlu hastaların mutlu günü

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen “Dünya Parkinson Hastalığı Günü” etkinliğinde Düzce’deki parkinsonlu hastalar anlamlı bir günde bir araya geldi.

Etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı, Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hulusi Keçeci, Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldız Değirmenci, tedavi gören hastalar ve tıp öğrencileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. Yıldız Değirmenci, 4 yıldır “Dünya Parkinson Hastalığı Günü” etkinlikleri düzenlediklerini söyleyerek, bu anlamlı etkinliğin Türkiye’de Parkinson hastalarına yönelik çalışmalarını sürdüren 14 merkezde eş zamanlı kutlandığını ifade etti. Bu özel günde hastalarıyla bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Doç. Dr. Değirmenci, Parkinson hastalığının bir son olmadığını söyledi. Hastaların doktorlarla iletişim halinde bulunduğu sürece Parkinsonla başa çıkılacağını vurgulayan Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, katılımcıların “Dünya Parkinson Hastalığı Günü”nü kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra duygu ve düşüncelerini paylaşmak için kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Parkinsonun kronik bir hastalık olduğunu söyleyerek, Parkinsonlu hastaların sürekli Nöroloji doktorlarıyla iletişim halinde olması gerektiğini vurguladı. Düzce Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Bölümü’nün Türkiye’nin en iyileri arasında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, Hastane personeline gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Etkinlikte katılımcılarla bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, programa katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Nöroloji Ana Bilim Dalı çalışanlarına ve Doç. Dr. Yıldız Değirmenci’ye yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti. Etkinliğin tedavi alanlar için moral olacağını söyleyen Prof. Dr. Balbay, programda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Gerçekleştirilen konuşmalardan sonra Düzce Üniversitesi Hastanesinde görev yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğçe Uzun, katılımcıları beslenme konusunda bilgilendirdi. Parkinsonlu hastalara Akdeniz diyetini tavsiye eden Tuğçe Uzun, katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Yaklaşık iki saat süren programda tedavi gören katılımcılardan bazıları, duygu ve düşüncelerini ifade ederek, kendilerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Düzce Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti. Özel yeteneklerin de sergilendiği programda, katılımcılar akordeon çalarak ve şiirler okuyarak “Dünya Parkinson Hastalığı Günü”nü kutladı.