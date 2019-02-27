Parkinson hastasının yatak talebi anında karşılandı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 71 yaşındaki parkinson hastası Emine Özdemir’in elektrikli yatak talebini 1 gün içinde karşıladı. Elektrikli yatağına kavuşan Emine Özdemir, Fadıloğlu’na teşekkür etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği aile ziyaretleri kapsamında önceki gün Atakent Mahallesi’nde ikamet eden 68 yaşındaki Abdullah ile 71 yaşındaki Emine Özdemir çiftinin evine konuk oldu. Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan ‘Vefa Hizmeti’ projesinden de yararlanan Özdemir çifti, Rıdvan Fadıloğlu’ndan elektrikli yatak talebinde bulundu. Bir gün içerisinde yatağı temin ederek tekrar aileyi ziyaret eden ve yatağı teslim eden Fadıloğlu, Özdemir çiftini mutlu etti. Talep ettiği yatağa kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Emine Özdemir, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

“Allah, başkanımızı başımızdan eksik etmesin”

Parkinson, şeker ve tansiyon hastası olan Emine Özdemir, yatağa bağımlı bir yaşam sürdürdüğünü kaydetti. Emine Özdemir, “Başkanımıza binlerce kere teşekkür ederim. Allah, başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Rabbim, birlik beraberliğimizi bozmasın, şeytanın şerrinden korusun. Allah, başkanımızı bana gönderdi. Rabbimin yardımıyla bu iş oldu” dedi.

“24 saat geçmeden yatak elimize ulaştı”

Yapılan yardımın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Abdullah Özdemir, “Bu yardımı bize yaptığı için, bizi ziyaret ettiği için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu elektrikli yatağa 4-5 senedir ihtiyacımız vardı. Eşimle ikimiz yalnız yaşıyoruz.Yaşımız ilerledi. Artık biraz daha zor oluyor. Başkanımıza söyledikten sonra 24 saat geçmeden yatak elimize ulaştı. Başkanımız sağ olsun zahmet etti, bizi ziyaret ederek yatağı teslim etti. Başkanımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.