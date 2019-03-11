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Parkinson hastalığını resim yaparak yeniyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de yaşayan 72 yaşındaki Özden Ateş, Parkinson hastalığı nedeniyle elinde oluşan titremeleri tuval karşısında resim yaparak azaltıyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:13
Parkinson hastalığını resim yaparak yeniyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de yaşayan 72 yaşındaki Özden Ateş, Parkinson hastalığı nedeniyle elinde oluşan titremeleri tuval karşısında resim yaparak azaltıyor.



Kocaeli’nin Gölcük ilçesi değirmendere’de yaşayan 72 yaşındaki Parkinson hastası Özden Ateş, hastalık nedeniyle elinde oluşan titremeleri, resim yaparak gideriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK)’e bağlı Değirmendere Kurs Merkezindeki resim branşında eğitim alan Ateş, eline fırçasını alıp tuval karşısına geçtikten sonra yakalandığı hastalıkta gerileme olduğunu fark etti. Resim yaparken ellerindeki titremeler yok denecek kadar azaldığını gören Özden, tuvale aktardığı birbirinden güzel resimlerle de eğitmenlerini şaşırtıyor.



“Elime fırçamı aldığımda bu titremeler azalıyor”


Parkinson hastalığına karşı başlattığı savaşta büyük yol kat ettiği kursun kendisini hayata bağladığını belirten Özden Ateş, hastalığı nedeniyle ilaç kullanmak zorunda olduğunu anlatarak bunun bir yere kadar etkili olduğunu söyledi. Son dönemde ellerindeki titremelerin fazlalaştığını, yemek yerken son derece zorlandığını kaydeden Özden Ateş, “Ancak KO-MEK’te tuvalin karşına geçtiğimde ve elime fırçamı aldığımda bu titremeler azalıyor ve nerdeyse titremiyor. Buradan anlıyorum ki, resim yaparken ve buradaki aile ortamı nedeniyle kafam son derece rahat. Resme adapte olduğum için bir sıkıntı duymuyorum” dedi.



Doktorum “KO-MEK’E devam et” dedi


Kurs sonrası hastalığındaki gelişmeleri doktoru ile paylaştığını anlatan Ateş, “Doktoruma burada yaptığım resimlerden götürdüm. Resim yaparken ellerimin titremediğini, zorluk çekmediğimi söyledim. Bana bunun son derece sevindirici bir durum olduğunu söyledi ve KO-MEK’e devam etmemi istedi. Parkinson ilerlemiyorsa bunun sebebinin resim yapmam ve sosyal bir ortam içinde bulunmam olduğunun altını çizdi. Yani hastalığımın şifası KO-MEK oldu” diye konuştu.



“Bu aktiviteler insanı hayata bağlıyor”


Parkinson dışında başka hastalıklarının olduğunu söyleyen Özden Ateş, “Sıhhatim bozuk ama yine de buraya geliyorum. KO-MEK’i bırakmıyorum ve bırakmayacağım. Allah herkese sıhhatli ömürler versin. Bu aktiviteler insanı hayata bağlıyor. Belki bunlar olmasa eve kapanacağım daha kötü olacağım. KO-MEK beni motive ediyor ve hayata bağlıyor” şeklinde konuştu.


“Kurslar sayesinde sosyal bir ortam içinde ücretsiz eğitim alıyoruz”


Kursun hayatının seyrini değiştirdiğini ve hastalığına iyi geldiğini tekrarlayan Özden Ateş, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK’i hayata geçirmekle özellikle biz emekliler için büyük bir hizmet yaptı. Benim için dışarıda böyle bir kursa gitmek pahalı olabilirdi. Bu kurslar sayesinde sosyal bir ortam içinde ücretsiz eğitim alıyoruz. Benim hastalığım için de burası çok önemli. KO-MEK sayesinde çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:13
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