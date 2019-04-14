Parke yüklü tır devrildi, sürücü ağır yaralandı Antalya‘da parke yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Antalya‘da parke yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Döşemealtı ilçesine bağlı Antalya-Burdur Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan K. kontrolündeki 07 DBK 72 plakalı tır, organize sanayi bölgesinden parkeleri yükleyerek yola çıktı. Yaklaşık 3 kilometre sonra tır kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112’ye bildirdi. Kazada ağır yaralanan sürücü Ali İhsan K, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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