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Parke yüklü tır devrildi, sürücü ağır yaralandı

Antalya‘da parke yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

14 Nisan 2019 Pazar 14:56
Parke yüklü tır devrildi, sürücü ağır yaralandı

Antalya‘da parke yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.


Kaza, Döşemealtı ilçesine bağlı Antalya-Burdur Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan K. kontrolündeki 07 DBK 72 plakalı tır, organize sanayi bölgesinden parkeleri yükleyerek yola çıktı. Yaklaşık 3 kilometre sonra tır kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112’ye bildirdi. Kazada ağır yaralanan sürücü Ali İhsan K, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 14:56
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