Park yasağı levhaları asıldı Bartın Belediyesi tarafından Davut Fırıncıoğlu Caddesi’nde trafik yoğunluğu, yaya güvenliği ve yaşam alanını düzenli hale getirme amacıyla Cumhuriyet Meydanı çevresine park yasağı levhaları asıldı.

Bartın Belediyesi tarafından Davut Fırıncıoğlu Caddesi’nde trafik yoğunluğu, yaya güvenliği ve yaşam alanını düzenli hale getirme amacıyla Cumhuriyet Meydanı çevresine park yasağı levhaları asıldı.

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Davut Fırıncıoğlu Caddesi’nde trafik yoğunluğu, yaya güvenliği ve yaşam alanını düzenli hale getirme amacıyla Cumhuriyet Meydanı çevresine park yasağı levhaları asıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, şehir içerisindeki araç ve yaya trafiğinin yanı sıra yoğun ticari hareketliliğin yaşandığı Davut Fırıncıoğlu Caddesi’nde trafiği rahatlatmak adına önlemler alındığını, merkezin çeşitli yerlerine tek yön levhaları ve park yasağı ve duraklamak yasak levhaları koyarak merkez içerisindeki trafiği rahatlatmaya çalıştıklarını söyledi.

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