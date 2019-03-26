Park tartışması kanlı bitti, 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde araç parkı yüzünden çıkan kavgada 3 fabrika işçisi yaralandı.

Olay İnegöl Mobilya Sanayi Sitesi 21. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kapı önüne araç park edilmesi yüzünden fabrika çalışanlarıyla henüz kimliği belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı. Münakaşa bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada iş yeri çalışanları Burhanettin C, Eren K. ve Abdurrahman A. vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle kanlar içerisinde kaldı. Şahıslar kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması ise çalışma başlattı.