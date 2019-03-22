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Park içindeki trafo alev aldı

Denizli’de köprülü kavşaktaki parkta bulunan trafo alev aldı.

22 Mart 2019 Cuma 12:35
Park içindeki trafo alev aldı

Denizli’de köprülü kavşaktaki parkta bulunan trafo alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde bulunan Üçgen Köprülü Kavşağı içerisindeki parkta meydana geldi. Park içindeki elektrik trafosundan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine parka gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yanına müdahale etti. Trafodaki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması başlattı. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:35
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