Park halindeyken yanmaya başlayan panelvan metal yığınına döndü Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, park halindeyken yanmaya başlayan panelvan metal yığınına döndü.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, park halindeyken yanmaya başlayan panelvan metal yığınına döndü.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası merkez Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak’ta park halinde olan 09 BU 854 plakalı son model panelvan, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, yanan araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.