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Park halindeyken hareket eden panelvan araç kazaya neden oldu: 1’i ağır 2 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unutarak indiği panelvan araç hareket ederek, hızla gelen minibüsle çarpıştı.

23 Temmuz 2019 Salı 10:24
Park halindeyken hareket eden panelvan araç kazaya neden oldu: 1’i ağır 2 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unutarak indiği panelvan araç hareket ederek, hızla gelen minibüsle çarpıştı. Kazada minibüste sıkışarak ağır yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.


Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Değirmendere Yalı Mahallesi 100. Yıl Atatürk Bulvarı mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Ç. idaresindeki 41 BM 838 plakalı panelvan araçla, bulvar üzerinde bulunan markete siparişleri bırakmak için durdu. Araçtan inen sürücünün el frenini çekmesini unuttuğu araç bir anda hareket ederek D-130 Karayolu’na indi. Bu sırada karşı yönden gelen Uğur Ç. yönetimindeki 67 AJ 813 plakalı minibüs duramayarak panelvan araca çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Uğur Ç. ve yan koltukta bulunan Ali Ç. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüleri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yaralılar kısa süre sonra kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ali Ç.’nin ağır yaralandığı öğrenildi. Panelvan araç sürücüsü Cengiz Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:24
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