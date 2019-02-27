0553 313 94 23

Park halindeyken hareket eden kamyon eve daldı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde park halindeyken bir anda hareket eden kamyon, sokak üzerindeki bir eve girdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 22:13
Park halindeyken hareket eden kamyon eve daldı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde park halindeyken bir anda hareket eden kamyon, sokak üzerindeki bir eve girdi. Olay sırasında odada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.


Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 150. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Kurt isimli bir vatandaşa ait 34 BB 8099 plakalı kamyon park halindeyken bir anda hareket etmeye başladı. Sokakta hızla ilerleyen kamyon, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan Ömer K. isimli vatandaşa aiti evin yatak odasına girdi. Kamyonun kupa kısmının bir bölümü, duvarın yıkılması sonunca eve girmesi sonucunda meydana gelen kazada içeride kimsenin olmaması neticesinde yaralanan olmadı. Gürültüyü duyan evdeki vatandaşlar panikle dışarı çıktı.


Kamyonun evin yatak odasına girdiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemelerde kamyon içerisinde kimsenin olmadığı belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından kamyon çekici yardımı ile girdiği yerden çıkartılırken, evde maddi hasar oluştu.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 22:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da otomobil baraja yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
    1. Bursa'da otomobil baraja yuvarlandı: 2..
    2. Yatağan Kocadon’u Bağrına Bastı
    3. Motosiklet tutkunları Tosun’a tam..
    4. Trump’ın eski avukatı kongreye ifade..
    5. Elçibey’in damadı Semedbeyli, Hocalı..
    6. Husiler açıkladı: BAE engelledi
    7. Hindistan, Pakistan'ı İsrail..
    8. Cumhuriyet tarihinin en büyük..
    9. ABD Kongresinden Kore Savaşı'nı..
    10. 12. Uluslararası Kısa Film Festivali..
    11. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    12. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    13. Galatasaray - Fenerbahçe maçının..
    14. Gölete uçan araçtan çıkarılan..
    15. Bolu’da alkollü sürücü dehşeti: 4..
    16. Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 -..
    17. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final..
    18. Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan..
    19. Fethiye’de 20 bekçi göreve başladı
    20. AK Parti’den İskilip çıkarması
    21. İşte Türkiye'nin dünyanın en sağlıklı..
    22. Bulaşık makinesi nasıl temizlenir?
    23. Zeybekci’den yatırım vadisi ile uygun..
    24. Rusya ile İsrail arasındaki kriz..
    25. UNICEF'ten Bangladeş'teki Arakanlı..
    26. Diyarbakır’da hava destekli narkotik..
    27. İçişleri Bakanı Soylu, gençlerle..
    28. Erdoğan- Itno ortak basın toplantısı
    29. Avrupa Parlamentosu'nda İslamofobi..
    30. BM'den Hindistan ve Pakistan'a çağrı!
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor