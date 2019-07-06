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Park halindeyken freni patlayan tır evin duvarına çaptı: 1 yaralı

Küçükçekmece’de park halindeyken freni patlayan bir tır yokuş aşağı kayarak bir evin duvarına çarptı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:33
Park halindeyken freni patlayan tır evin duvarına çaptı: 1 yaralı

Küçükçekmece’de park halindeyken freni patlayan bir tır yokuş aşağı kayarak bir evin duvarına çarptı. Kazada dorse içinde bulunan bir kişi yaralandı.


Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi’nde dorsesinde turşu yüklü olan bir tır, park halindeyken freni boşalınca yokuş aşağı kaymaya başladı. Şoförünün içinde olmadığı tır yokuşta bulunan bir eve çarparak durabildi. Tırın yokuş aşağı kayması sırasında dorse içinde bulunan bir depo çalışanının da yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



Turşular çevreye saçıldı


Tırın çarptığı evde büyük hasar meydana gelirken tır dorsesinde bulunan turşu dolu bidonlar da etrafa dağıldı. Olay yeri ve çevreye saçılan turşular havadan görüntülendi.


Yaşanan olayın ardından sokak sakinleri tepkilerini dile getirdi. Daha önce de aynı depoya bağlı araçların sokakta kazaya neden olduğunu söyleyen Emirhan Karakaya, “Bu eve dördüncü araba girişi. Tırı park etmişler yükleme yapıyorlar, tırın frenleri boşalmış aşağı eve girmiş. İçeride babam var, yatıyormuş. Buradaki doğalgaz panosunu indiriyor aşağıya. İyi ki de bu eve geldi. Aşağıdaki evlerde çocuklar yatıyormuş. Aşağıdaki eve gitseler 6-7 tane can kaybı olacak. Böyle olmasına gerek yok mahalle ortasına depo mu konulur. Kaç kere oldu uyardık, geçen de direği yıktılar. Benim annem babam içeride yatıyordu. Canı gitseydi kim hesap verecekti” dedi.


Tırın çarpmasına kısa bir mesafe kala durduğu bir ev sakini olan Ahmet Durmaz da rampa olan sokakta tır park etmenin yanlış olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:33
  1. doğa

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