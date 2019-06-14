Park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü Giresun-Trabzon kara yolunda, park halindeki tırın dorsesine arkadan çarpan kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti

TRABZON (AA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Trabzon'a gelen Hüseyin Yiğit'in (42) kullandığı 05 FF 71 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Beşikdüzü ilçesinde Giresun-Trabzon kara yolu Denizli Mahallesi Fidanlık mevkisinde, park halindeki 61 K 1988 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, araçta sıkışan sürücü ve yanındaki kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Kazada, kamyonet sürücüsü Yiğit, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Salih Zeki Genç (47) ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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