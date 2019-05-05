Park halindeki TIR dereye uçtu

Park halindeki konteyner yüklü TIR dereye uçtu.

Olay, Bursa’nın Gemlik İlçesi Fatih Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Özer’e ait konteyner yüklü 16 AC 1890 plakalı TIR henüz bilinmeyen bir nedenleKarsak Deresinin Gemlik Ticaret Borsası ve Yeni Zeytin Hali bölgesine uçtu. TIR’ın dereye uçtuğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, TIR’da hiç kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Ekiplerin incele yaptığı sırada olay yerine gelen TIR şoförü Ramazan Özer ve ailesi incelemeleri şaşkınlıkla inceledi. Yapılan incelemelerin ardından dereye uçan TIR’ın vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılacağı öğrenildi.