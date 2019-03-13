Park halindeki resmi araç çalındı Nevşehir’de park halindeki resmi aracı kaçıran kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir’de park halindeki resmi aracı kaçıran 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Aksaray Caddesinde resmi hizmetler için kullanılan park halindeki aracın kontak anahtarı üzerinde bulunduğunu gören 1 kişi aracı çaldı. Bir süre sonra polis ekiplerince oto teybinin ve GSP kart okuyucusunun çalınarak terk edilmiş olarak buldu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında aracı çalan kişinin M.O. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.O.’nun emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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