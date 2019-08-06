0553 313 94 23

Park halindeki otomobilin üzerinden düşen çocuk öldü

Gaziantep’te arkadaşları ile oyun oynayan 2 yaşındaki Ali Tilkicieri, üzerine çıktığı park halindeki otomobilden düşerek, öldü.

06 Ağustos 2019 Salı 13:25
Park halindeki otomobilin üzerinden düşen çocuk öldü

Gaziantep’te arkadaşları ile oyun oynayan 2 yaşındaki Ali Tilkicieri, üzerine çıktığı park halindeki otomobilden düşerek, öldü.


Edinilen bilgiye göre Şehitkamil ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Ömer Sabri Ersoy İlköğretim okulu yanında bulunan ormanlık arazide park halindeki 06 FVR 37 plakalı otomobilin çevresinde arkadaşları ile oynayan Ali Tilkicieri, iddiaya göre otomobilin üzerine çıktı. Bu esnada dengesini kaybederek, yere çakıldı. Arkadaşlarının ailesine haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan küçük Ali tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Ali Tilkicieri’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsinin ardından Ali’nin cenazesi Yeşilkent Mezarlığı gasilhanesine götürüldü. Birlikte oyun oynadığı ve son anında yanında olan arkadaşları, küçük Ali’nin son yolculuğunda da yalnız bırakmadı. Küçük Ali’nin arkadaşları kefenleme işlemlerin tamamlanması için dakikalarca gasilhane önünde bekledi.Küçük Ali’nin cenazesini teslim alan annesi Zeynep ve babası Selahattin de, gasilhanede sinir krizleri geçirdi.


İşlemlerinin tamamlanmasının ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesi yapılan dualarla, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta defin edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konak’ta engelleri ortadan kaldıracak protokol
    1. Konak’ta engelleri ortadan kaldıracak..
    2. Gaziantep’te adres sorma kazası: 3..
    3. Fındık fabrikasında ki yangının hasarı..
    4. Otomobile taşlı saldırıda kafasına taş..
    5. Gömeç’te aranan 2 şahıs polis..
    6. ‘Sizinle komşuyum’ isimli sosyal uyum..
    7. Spot piyasada elektrik fiyatları
    8. Hindistan Keşmir’de iletişimi kesti
    9. (ÖZEL) Erdoğan’ın ilaç sözü O’ babayı..
    10. Canlı tavuk yüklü kamyon eve girdi: 2..
    11. Yanlış parktan ceza yazan polise..
    12. Kibele Heykeli restorasyonun ardından..
    13. THY, kabin ekipleri yeni kıyafetlerini..
    14. Burhaniye’de kural tanımaz sürücülere..
    15. 9 yıl önce batan gemi sökülerek..
    16. Üç ülkenin tarım bakanı, fındık için..
    17. Dağcıların, 3684 rakımlı Başet..
    18. Erciş’te 4 bin paket kaçak sigara ele..
    19. Aliağa Belediye Zabıtası’ndan..
    20. Fenerbahçe taktik çalıştı
    21. Yeniyaylacık'ta fosiller gün yüzüne..
    22. Niğde’de FETÖ/PDY üyesi 2 kişi..
    23. İstanbul'un tarih kokulu müzeleri..
    24. Edremit’te bayram öncesi denetim
    25. Apartman boşluğuna düşen keçiyi..
    26. Uyuşturucu satıcısı 9 kişi yakalandı
    27. Restaurantta çıkan yangın paniğe neden..
    28. Üveyannesini öldüren cezaevi..
    29. Enerji Bakanı Dönmez: "Rum tarafı,..
    30. Sarıhan: "Herkesin beğeneceği bir..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'