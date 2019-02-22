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Park halindeki otomobilin lastiğini bıçakla kestiler

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde iki kişi, park halindeki bir otomobilin lastiğini bıçakla kesti.

22 Şubat 2019 Cuma 12:17
Park halindeki otomobilin lastiğini bıçakla kestiler

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde iki kişi, park halindeki bir otomobilin lastiğini bıçakla kesti. Şahısların başka araçların lastiklerini de aynı şekilde zarar verdiği öne sürüldü. Güvenlik kameralarının görüntülediği olayda, otomobil sahibinin şikayetçi olduğu şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.


Olay, geçtiğimiz Salı günü Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1905 Sokak’ta yaşandı. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Mehmet Acar, vardiyalı çalıştığı işinden çıkıp gece saat 01.30 sıralarında 20 B 8522 plakalı otomobilinin bulunduğu sokağa geldi. Acar otomobilinin lastik hava kontrol sisteminden uyarı gelmesi üzerine araçtan inerek lastiği kontrol etti. Lastiğin kesildiğini fark eden Acar, otomobilinin bulunduğu yeri gören yan taraftaki apartmanın güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, iki şahsın otomobilin yanına gelip lastiğini kestiğini tespit eden Acar, görüntülerle birlikte polis ekiplerine başvurarak şahıslardan şikayetçi oldu. Kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.



Bıçağı diğerine verdi, ardından tekrar kestiler


Olay yan tarafta bulunan bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki şahıs yavaş adımlarla otomobilin yanına yaklaşıyor, biri lastiği kesiyor diğeri ise etrafı gözetliyor. İki şahıs sonra otomobilin yanından uzaklaşıyor. Yaklaşık 20 metre ilerleyen şahıslar buradaki başka bir güvenlik kamerasına takılıyor. Görüntülerde şahıslardan biri bıçak olduğu tahmin edilen bir şeyi diğerine veriyor. Sonrasında otomobilin yanına tekrar gelen şahıslardan ilk görüntülerde bekleyen şüpheli otomobilin lastiğini keserken diğeri ise etrafı gözetliyor. İkili daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.



"Biri gözetledi diğeri kesti"


Otomobili üç gündür serviste olduğu için mağdur olduğunu belirten Acar, "Gece saat 01.00 sıralarında işten geldiğimde aracın lastiğinin kesik olduğunu fark ettim. Araç lastiğin havasının olmadığı yönünde uyarı verdi. Gece lastikçi açık olmadığı için sabah yol yardım aldık. Aracı servise götürdük, serviste bekliyor araç 3 gündür, mağdurum. Lastiğin kesildiğini, yan tarafta bulunan bir arkadaşın evindeki güvenlik kamerasından fark ettik. Benim araçtan önce bir arkadaşın aracının lastiğini de kesmişler, ardından benimkini kesiyorlar. Güvenlik kamerasında gece saat 12.30’da gelmişler, ilk olarak biri gözetliyor ardından 20 metre yukarı gidip geri geliyorlar. Sonra diğer şahıs kesiyor lastiği. Kamera kayıtlarını polise götürüp şikayetçi oldum" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:17
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