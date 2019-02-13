Park halindeki otomobili çalan şüpheli polis takibiyle yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki otomobili çaldıktan sonra polis tarafından fark edilen şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Kadifekale Mahallesi'nde Yaşar A, otomobilini park edip anahtarı almadan indi. Otomobilin kapısının açık olduğunu gören şüpheli B.K. (41), araca binerek uzaklaştı. Döndüğünde otomobilinin yerinde olmadığını gören araç sahibi durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motorize Polis ekipleri, ihbar edilen aracı yolda durdurmak istedi. Polisi görünce araçla kaçmaya başlayan B.K, kovalamaca sonucu Reşadiye Mahallesi'nde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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