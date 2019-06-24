Park halindeki otomobile çarptı; 1 yaralı Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında park halindeki otomobile çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında park halindeki otomobile çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Abdullah Sokak’ta meydana gelen kazada, Eski Sanayi istikametine seyir halinde olan Kamile Z. idaresindeki 26 AR 453 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde bulunan 11 AAE 821 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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