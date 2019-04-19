Park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - Seferihisar ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Fırat Ağladıoğlu (31) idaresindeki motosiklet, Hükümet Caddesi'nde seyrettiği sırada park halindeki otomobile çarptı. Düşme esnasında kafasını otomobile çarpan Ağladıoğlu, çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Lokanta işleten Ağladıoğlu'nun 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.





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