Park halindeki otomobilde bir kişinin silahla vurulması Batman'da silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

BATMAN (AA) - Batman'da park halindeki otomobilde silahla vurulan kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Kıra Dağı mevkisinde önceki gün park halindeki 34 VF 6772 plakalı otomobilde silahla vurulmuş bulunan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybeden Muzaffer Zengin'in cenazesi, otopsi işlemininin ardından ailesine teslim edildi. Zengin'in cenazesi, merkeze bağlı Recepler köyünde toprağa verildi. - 2 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, otomobil ve güzergahtaki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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