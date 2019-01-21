Park halindeki otomobilde bir kişinin silahla vurulması
Batman'da silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı21 Ocak 2019 Pazartesi 14:15
BATMAN (AA) - Batman'da park halindeki otomobilde silahla vurulan kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kıra Dağı mevkisinde önceki gün park halindeki 34 VF 6772 plakalı otomobilde silahla vurulmuş bulunan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybeden Muzaffer Zengin'in cenazesi, otopsi işlemininin ardından ailesine teslim edildi.
Zengin'in cenazesi, merkeze bağlı Recepler köyünde toprağa verildi.
- 2 şüpheli tutuklandı
Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, otomobil ve güzergahtaki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi.
Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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