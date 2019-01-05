Park halindeki otomobil yandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Modernevler Mahallesi'nde park halindeki 05 LAJ 20 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sardı.



Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.