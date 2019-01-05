Park halindeki otomobil yandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi05 Ocak 2019 Cumartesi 19:08
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Modernevler Mahallesi'nde park halindeki 05 LAJ 20 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sardı.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.
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