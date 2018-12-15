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Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Ankara’da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Alev topuna dönen otomobil, yangın sonrası küle döndü

15 Aralık 2018 Cumartesi 06:42
Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Alınan bilgilere göre, Etimesgut ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde Bağlıca Sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde gece yarısı yangın çıktı.  Dakikalar içinde büyüyen alevlerin otomobili sarması sonucu araç alev topuna döndü.

Otomobilden yükselen yaklaşık 3 metre uzunluğundaki alevleri gören mahalleli, itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre sonra yangın mahalline ulaşan Etimesgut Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangının diğer araçlara sıçramaması için hızla olaya müdahale etti. İHA'nın haberine göre; ekiplerin dikkatli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, küle dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Panik yaratan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 06:42
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