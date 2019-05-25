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Park halindeki otomobil alev alev yandı

Bolu’da park halindeki bir otomobilde çıkan yangında alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:34
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Bolu’da park halindeki bir otomobilde çıkan yangında alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.


Olay, saat 21.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine bulunan boş bir arazide park halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.


Otomobilin yandığı sokağa bağlanan diğer yollar polis ekipleri tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü.


Tamamen yanan ve kullanılamaz hale gelen otomobilde çıkan yangının sebebi ve araç sahibinin tespiti için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:34
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