Park halindeki kamyonetin kasasından 60 göçmen çıktı Van’ın Gürpınar ilçesinde park halindeki kamyonetin kasasında 60 kaçak göçmen yakalandı.

Van’ın Gürpınar ilçesinde park halindeki kamyonetin kasasında 60 kaçak göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerinin Hakkâri-Van karayolundaki devriye görevi sırasında park halinde bulunan 30 plaka sayılı kamyonette şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi. Aramada, kamyonetin kasasında 42 Afganistan ve 18 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 60 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yabancı uyruklu şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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