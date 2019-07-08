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Park halindeki kamyonet cayır cayır yandı

Sivas’ta park halindeki kamyonet cayır cayır yandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:27
Park halindeki kamyonet cayır cayır yandı

Sivas’ta park halindeki kamyonet cayır cayır yandı.


Edinilen bilgiye göre yangın Abdülvahabi Gazi Mahallesinde meydana geldi. Park halinde bulunan Musa Baykan’a ait 40 ED 130 plakalı çekici kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri yanmakta olanaracı söndürdü. Yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:27
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