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Park halindeki aracın içinden çanta çalan hırsızlar yakalandı

Siirt’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşın piknik yapmak için yol kenarına park ettikleri aracın içinden çanta çalan hırsızları yakaladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:18
Park halindeki aracın içinden çanta çalan hırsızlar yakalandı

Siirt’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşın piknik yapmak için yol kenarına park ettikleri aracın içinden çanta çalan hırsızları yakaladı.


Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, Kurtalan ilçesi İğdeli köyü mesire alanında piknik yapmaya gelen bir vatandaşın yol kenarına park ettiği aracın camını kırarak çantası çalan hırsızlar için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Araç sahibinin çantasının çalındığını ihbar etmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme timi ve Jandarma suç araştırma timi olay yeri ve çevresinde planlı ve titiz çalışmaları neticesinde A.G. ve F.G. isimli şahısların hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslardan A.G ve F.Gadli makamlara sevk edilmiştir. Olayda çalınan malzemeler ise mağdur vatandaşımıza teslim edilmiştir” denildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:18
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