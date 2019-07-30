Park halindeki araca çarpan sürücü yaralandı
Kırklareli Lüleburgaz Zafer Mahallesi Büklüm Caddesi’nde yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.30 Temmuz 2019 Salı 11:47
Kırklareli Lüleburgaz Zafer Mahallesi Büklüm Caddesi’nde yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Lüleburgaz Zafer Mahallesi Büklüm Caddesi’ndeseyir halindeki 34 VZ 4370 plaka sayılı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde olan 34 LE 2873 plaka sayılı araca çarpması sonucu yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Kazada aracın camına başını çarpan Naci Sayan yaralanarak Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araç , çekici aracılığıyla yoldan kaldırıldı.
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