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Park halindeki araç alev topuna döndü

Van’da park halindeki ticari araç bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:13
Park halindeki araç alev topuna döndü

Van’da park halindeki ticari araç bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Etraftakilerin korku dolu bakışları arasında yanan araç hurdaya döndü.


Olay, Edremit ilçesi sahil marinada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki marinada park halinde bekleyen araç, bir anda alev aldı. Trafikte geçen sürücülerin korku dolu bakışları arasında alev topuna dönen aracın söndürülmesi için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev alev yanan aracı söndürmek için çalışma başlattı. Ancak itfaiye ekibinin müdahalesi de yetersiz kalınca araç hurdaya döndü.


Can kaybının yaşanmadığı yangında ticari araç kullanılmaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:13
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