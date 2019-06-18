0553 313 94 23

Park halindeki 5 tırın deposundan mazot çalan şahıs yakalandı

Samsun’da park halindeki 5 ayrı tırın deposundan yaklaşık bir ton mazot çalınması olayına karışan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

18 Haziran 2019 Salı 17:06
Park halindeki 5 tırın deposundan mazot çalan şahıs yakalandı

Samsun’da park halindeki 5 ayrı tırın deposundan yaklaşık bir ton mazot çalınması olayına karışan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun’un İlkadım, Tekekköy, Canik ve Atakum ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 gün içinde park halindeki 5 ayrı tırın deposundan özel aparat ile yaklaşık bir ton mazot çalınması olayına karıştığı tespit edilen O.T. (31) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda güvenlik kamerası kayıtları ile hırsızlık olayının yaşandığı saatlerde kiralık araçların araç takip sistemlerinden tespit edilen şüpheli hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Hırsızlık şüphelisinin her hırsızlık olayında 5 ayrı kiralık otomobil kullandığı tespit edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan O.T., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 17:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmeli"
    1. "Müttefiklik ruhuna uygun hareket..
    2. 4 yıl sonra naaşı bulunan şehit uzman..
    3. Kocaeli’de bebek ve çocuk sağlığı..
    4. Bozüyük’te Mursi için gıyabi cenaze..
    5. Başkent’te AVM çalışanlarından ağaç..
    6. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi..
    7. Kuvvetli yağış uyarısı
    8. Kaymakam Güven’den köy ziyareti
    9. Mursi için Pazaryeri ilçesinde de..
    10. Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 6..
    11. Japonya’da 6.8’lik deprem
    12. "İlk Adımdan Kurtuluşa" karma resim..
    13. Kocaelili minik güreşçiler Türkiye..
    14. Hazineden kurumsal yatırımcılara..
    15. Şampiyonluk primi "umre" ziyareti
    16. Yuvadan düşen puhu kuşu yuvasına..
    17. "Böbrek yetmezliğin erken teşhis..
    18. 'Bak şimdi neler olacak' diyerek..
    19. Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Mursi..
    20. Samsun’da Mursi için gıyabi cenaze..
    21. Birol Ekici’ye önemli görev
    22. Sultangazi'de toplu açılış töreni
    23. Red Bull Air Race’de Yoshihide Muroya..
    24. Ali Deresoy: “Barbar Sisi’ye karşı dur..
    25. Yazıhüyük kasabasını sel vurdu
    26. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    27. AK Parti’den Mursi açıklaması
    28. Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
    29. Vefa Lisesi öğrencileri Bosnalı..
    30. Cumhurbaşkanlığı himayesinde..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması