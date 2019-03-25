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’Park Et Devam Et’ Otoparkları trafiğe çözüm oluyor

Yılda 3.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:21
’Park Et Devam Et’ Otoparkları trafiğe çözüm oluyor

Yılda 3.5 milyon kişinin kullandığı ’Park Et Devam Et’ otoparklarıyla her gün 100 kilometrelik araç konvoyu trafikten çekiliyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde devam eden ulaşım yatırımları ve otopark projeleri hızla devam ediyor. İBB yaptığı modern ve teknolojik otoparkları işletilmek üzere İSPARK’a devrediyor. İSPARK kaliteli ve güvenli otoparkçılık hizmeti verirken, sürücülerin toplu taşım araçları ile yolculuk yapmalarını sağlamak için “Park Et Devam Et” otoparklarını da yaygınlaştırıyor.


Trafiğin yoğun olduğu kent merkezlerinde, metro, metrobüs, marmaray, vapur ve diğer ulaşım araçlarına yakın noktalarda bulunan “Park Et Devam Et” otoparklarına yılda 3.5 milyon kişi aracını park ediyor. Sürücüler araçlarını otoparklara bırakarak yürüme mesafesinde olan ulaşım araçlarına binerek trafik stresine girmeden kısa zamanda gidecekleri noktaya ulaşabiliyor. İSPARK, sürücüleri bu otoparklara yönlendirerek gidecekleri mesafeye kısa zamanda ulaşmalarını teşvik ediyor.



Günde 100, yılda 35 bin kilometre araç çekiliyor


Ulaşımda alternatif sistemleri İstanbulların hizmetine sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İSPARK vasıtasıyla hayata geçirdiği bu uygulama ile günde yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu trafikten çekiliyor. Bu rakam bir yılda bu otoparkları kullanan sürücüler dikkate alındığında yaklaşık 35 bin kilometre uzunluğunda araç kuyruğunun oluşmasının da önüne geçildiğini gösteriyor. Otoparklara araçlarını bırakan 3,5 milyon sürücü trafiğe girmeyerek yoğunluk oluşturmuyor, yolculuklarına toplu taşıma araçları ile devam ediyor.


Kent genelinde araçlarını rahat bir şekilde ’Park Et Devam Et’ otoparklarına bırakan sürücüler trafik yoğunluğuna girmeden yollarına metro, metrobüs, marmaray, deniz taşıtı ve toplu taşıma araçlarını kullanarak devam ediyor. Kadıköy Ayrılıkçeşme otoparkına aracını bırakan sürücü Marmaray’ı kullanarak Yenikapı’ya buradan aktarma yaparak Aksaray metrosu ile havaalanına aynı zamanda da metrobüs ile Beylikdüzü’ne trafik stresi yaşamadan kısa zamanda ulaşabiliyor.



2 Saat ücretsiz park et uçakla devam et


İSPARK “Park Et Uçakla Devam Et” projesi kapsamında uçakla seyahat edecek sürücülere güvenli ve indirimli otopark hizmeti sunuyor. Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bulunan İSPARK ’Park Et Devam Et’ otoparklarına 24 saat süreyle aracını bırakan sürücüler 10 TL ücret ödüyorlar. Ayrıca yolcu beklemek ve almak için otoparka gelen sürücülere de 2 saat ücretsiz araçlarını bırakabiliyorlar.


Havalimanlarına yakın mesafede bulunan Sabiha Gökçen ve Yeşilköy P+R otoparkları ile havalimanı arasında giden ve gelen yolcular ücretsiz ring servisleriyle taşınıyor.Araçların yol kenarlarında yolcu almak için bekleme yapmasını önlemek ve olası kazaların önüne geçmek içinde uyarıcı ve yönlendirici tabelalar bulunuyor. Sürücüler 2 saat ücretsiz otoparka yönlendiriliyor.



Aracını park et sürücüsüz metroyla devam et


İSPARK Üsküdar-Ümraniye metro hattı üzerinde bulunan Haldun Alagaş Katlı Otoparkı, Ümraniye Katlı Otoparkı, Ümraniye Santral Açık Otoparkı, Bağlarbaşı Katlı Otoparkı, Altunizade Açık Otoparkı, Marmara İlahiyat Otoparkı, Üsküdar Belediyesi Katlı Otoparkı ve Üsküdar Açık Otoparkları ile sürücülere hizmet veriyor. Bu hat üzerinde yaklaşık 2 bin 500 araç kapasitesine sahip bu otoparklara araçlarını bırakan sürücüler metro ile Ümraniye-Üsküdar arası ulaşımı 15 dakikada trafik stresine girmeden yapabiliyorlar. Ayrıca Marmaray ile Yenikapı güzergahına ya da metro transfer merkezini kullanarak Kadıköy’den Kartal güzergahına devam edebiliyor.



Otoparkları İSPARK uygulamasıyla kolayca bul


İstanbullu sürücüler İSPARK’a ait otoparklara İSPARK cep uygulamasını kullanarak navigasyon ile kolayca ulaşabiliyorlar. Otoparkların yeri, kapasitesi ve fiyat tarifeleri uygulama üzerinden görülebiliyor. Toplu taşıma istasyonlarına yakın noktalarda düşük ücretli otopark uygulaması olan ’Park Et Devam Et’ sisteminin kent genelinde trafiğin yoğun olduğu 40 noktada 14 bin araç kapasitesi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:21
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