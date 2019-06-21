Park çevresinde torbacılık yapan 3 şahıs yakalandı

Gaziantep’te bir parkın çevresinde torbacılık yapan 3 şahıs polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep’te Akkent Mahallesi Akkent meydan parkı civarında torbacılık yaptığı tespit edilen H.Ö., O.S. ve M.A. isimli şüpheli şahıslar yapılan operasyonla yakalanarak göz altına alındı.

Şüpheli şahıslardan O.S.’nin üzerinde yapılan aramada 0,70 gram eroin, M.A.’nın üzerinde yapılan aramada 0,50 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı tespit edilen H.Ö.’nün üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda ise, 7,70 gram eroin ile 0,90 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.Ö. tutuklandı.