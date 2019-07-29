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Park bahçe görevlilerine akademik çiçek budama eğitimi

Keçiören’in yeniden gül kokması için park ve bahçelerin bakımına ayrı bir özen gösteren Keçiören Belediyesi park ve bahçelerde görevli personel için "çiçek budama eğitimi" düzenledi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:58
Park bahçe görevlilerine akademik çiçek budama eğitimi

Keçiören’in yeniden gül kokması için park ve bahçelerin bakımına ayrı bir özen gösteren Keçiören Belediyesi park ve bahçelerde görevli personel için "çiçek budama eğitimi" düzenledi. "Keçiören yeniden güller şehri olacak" ifadesini her fırsatta dile getiren Başkan Turgut Altınok, “Vatandaşımızın güzel bir şehirde mutlu yaşamasını arzuluyor, bu doğrultuda çalışıyoruz, personelimizi de doğru bilgiyle donatıyoruz” dedi.


Uygulamalı eğitim


Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz tarafından verilen eğitim, park ve bahçelerde görevli personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygun budama zamanı, budama kuralları, budama şekilleri, bitki hastalıkları gibi konu başlıklarını içeren eğitimde doğru budama teknikleri de uygulamalı olarak gösterildi.


Eğitimin ardından uygulama alanına geçen personel, bitki budaması yaparak öğrendiklerini pekiştirme imkanı buldu.



Yeşil Keçiören için çalışmaya devam


Yeşil alan çalışmalarına ve peyzaja ayrı bir hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları kaydetti:


“Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği ve yeşil alanlara rahat ulaşabileceği ortamı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Keçiören’e yakışır peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla düzenli ve daha yeşil bir Keçiören hepimizin ortak arzusu, ortak hedefi, 10 yıl sonra Keçiören, Türkiye`nin en yeşil kenti olarak anılacak. İlçemiz, kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından da Türkiye’de ilk sırada yer alacak. Ağaçlandırma seferberliğimizin sloganı, ‘Yeşil Keçiören, Yeşil Ankara, Yeşil Türkiye’dir. Yeşili gür olan kentlerin birer cazibe merkezi olduğu düşündüğümüzde, kentimizin ve ülkemizin yeşillenmesi adına önemli adımlar atacağız.”

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:58
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