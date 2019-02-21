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Park Afyon’da canlı yayın

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:12
Park Afyon’da canlı yayın

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş tarafından yönetilen Park Afyon AVM’de Alem FM canlı yayını gerçekleştirildi.


Fatih Yıldırım ile İzlenecek Bi’şey Değil programı 18.00-20.00 saatleri arasında canlı yayın aracından alışveriş merkezi önünde yapıldı. Yayından önce aracın önünde uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, yayın sonuna kadar hava şartlarına rağmen aracın başından ayrılmadı. Araçtan dışarıya verilen canlı yayında, Fatih Yıldırım’ın araca aldığı küçük büyük pek çok konuğu ile sohbeti herkesi güldürdü.


Her reklam arasında sevenleriyle fotoğraf çektirip sohbet eden Fatih Yıldırım ve diğer sevilen radyo programcısı Umut Bezgin yoğun ilgiden çok memnun kaldıklarını en kısa süre tekrar gelmek istediklerini belirttiler.


Araca gelen ziyaretçilere ufak yarışmalar ve sohbetler sonrası mağazalardan sürpriz hediyeler dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:12
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