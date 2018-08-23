Paris'teki saldırıyı DAEŞ üstlendi

Fransa'nın başkenti Paris'in Trappes bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Reuters saldırıyı DAEŞ'ın üstlendiğini duyurdu.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Fransız polisi, başkent Paris'in Trappes bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Polisin olay yerine gönderildiği ve saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Reuters saldırıyı DAEŞ'ın üstlendiğini duyurdu.