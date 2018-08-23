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Paris'teki saldırıyı DAEŞ üstlendi

Paris'te gerçekleşen ve 2 kişinin ölümü, 1 kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 13:01
Paris'teki saldırıyı DAEŞ üstlendi

Fransa'nın başkenti Paris'in Trappes bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Reuters saldırıyı DAEŞ'ın üstlendiğini duyurdu.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Fransız polisi, başkent Paris'in Trappes bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Polisin olay yerine gönderildiği ve saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Reuters saldırıyı DAEŞ'ın üstlendiğini duyurdu.

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 13:01
  1. Paris
  2. Trappes
  3. Reuters
  4. DAEŞ
  5. bıçaklı saldırı

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