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Paris'teki patlama

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in bir fırında gerçekleşen patlamada ikisi itfaiye eri 4 kişinin öldüğü yönündeki açıklaması, savcılık tarafından 2 itfaiye erinin hayatını kaybettiği şeklinde güncellendi

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:54
Paris'teki patlama

PARİS (AA) - Fransa'da savcılık, daha önce İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in açıklamanın askine başkent Paris'te bir fırında gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamada 4 kişinin değil 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, patlamada 2 itfaiye erinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır 47 kişinin yarlandığı belirtildi. Böylece, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in "Patlamada ikisi itfaiye eri 4 kişi hayatını kaybetti" şeklindeki açıklaması düzeltildi.

Paris'te 9. bölgede sabah bir fırında önce yangın çıkmış, ardından gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlamanın fırın ve çevredeki binalarda ağır hasara yol açtığı görülmüştü.

Yaklaşık 200 itfaiyeci ve 100 polis olay yerine sevk edilirken, bazı yaralılar helikopterlerle hastanelere kaldırılmıştı. Ayrıca çevre binalar ve oteller de yangının büyümesi ve başka bir patlama olasılığı nedeniyle boşaltılmıştı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:54
  1. Fransa
  2. Paris
  3. patlama

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