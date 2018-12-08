Paris'teki gösterilerde 30 kişi yaralandı

Paris'teki gösterilerde 30 kişi yaralandı08 Aralık 2018 Cumartesi 18:52
PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'teki sarı yeleklilerin gösterilerinde 3'ü polis 30 kişi yaralandı.
Fransız polisi, göstericileri dağıtmak için biber gazı, tazyikli su ve sis bombası kullandı.
Yoğunluklu olarak Champs-Elysees Caddesi ve civarındaki ara sokaklarda süren protestolara müdahaleler sırasında 3'ü polis 30 kişi yaralandı.
Diğer yandan, ülke genelinde bin kişi polis karakollarına götürüldü, 720 kişi gözaltına alındı.
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