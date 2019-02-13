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Paris'teki gösteride polisi döven boksöre hapis cezası

13 Şubat 2019 Çarşamba 23:22
Paris'teki gösteride polisi döven boksöre hapis cezası

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin geçen ay düzenlediği gösteride iki polisi darbeden eski boksör Christophe Dettinger'e 2 yıl hapis cezası verildi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Dettinger'in 5 Ocak'ta yapılan eylemde 2 polisi darbettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Boksta 2007 ve 2008'de Fransa şampiyonluğu elde eden Dettinger'in polisleri dövdüğüne dair görüntüler sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

Dettinger, 7 Ocak'ta gözaltına alınmış, iki gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Dettinger için düzenlenen yardım kampanyasında yaklaşık 130 bin avronun toplandığı kaydedilmişti. Bu yardım kampanyası birçok bakanın tepkisine neden olmuştu.

Bu arada sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Maxime Nicolle'un avukatı Juan Branco, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkillinin, hükümetin ve polisin gösteri haklarını engellemeye çalıştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 23:22
  1. christophe dettinger
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