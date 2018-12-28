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Paris'te yılbaşı önlemleri

Sarı yeleklilerin gösteri yapacağı yılbaşı gecesinde, Paris'teki Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılacak

28 Aralık 2018 Cuma 22:49
Paris'te yılbaşı önlemleri

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, sarı yeleklilerin gösteri yapacağı yılbaşı gecesinde güvenlik önlemlerinin artırılacağı bildirildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden, yılbaşı gecesinde alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sarı yeleklilerin gösteri düzenleyeceği ve yılbaşı kutlamalarının yapılacağı gecede, Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi ve Eyfel Kulesi çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılacağı belirtildi.

Paris'in batısının büyük bir bölümünde, belli bir saatten sonra caddelerin trafiğe kapatılacağı vurgulanan açıklamada, terör tehditinin devam ettiği hatırlatıldı.

Sarı yelekliler, milyonlarca turistin yılbaşı kutlamaları için geldiği Champs-Elysees'de yeniden gösteri düzenleme kararı almıştı.

Protestolar nedeniyle Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazalar birkaç kez kepenk indirmişti.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan, ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve buna ilişkin çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 22:49
  1. Fransa
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