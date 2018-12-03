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Paris'te yağma ve talan sürüyor! Arap göçmen böyle haykırdı

Fransa'nın başkenti Paris'te tam anlamıyla kaos ve kargaşa hakim. Eylemcilere sert bir şekilde müdahale eden polisler, göstericileri yerlerde sürüklüyor, darbediyor, yakın mesafeden biber gazı kullanıyor.

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:30

Fransa'nın başkenti Paris'te kaos hakim. Coplarla eylemcilere saldıran polisler, göstericileri yerlerde sürüklüyor, darbediyor, yakın mesafeden biber gazı kullanıyor.

Eylemciler ile polis arasındaki çatışmalar devam ederken, ortalığı yakıp yıkanlar dünyaca ünlü mağazaları da yağmalıyor.

Arap göçmen yağmacıları durdurmaya çalışıyor: Haram

Kaydedilen son görüntülerde, yine mağazalara saldırarak ne var ne yoksa talan eden eylemcileri uyaran bir Arap göçmenin sözleri dikkat çekiyor: "Vallahi haram vallahi haram..."

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:30
  1. Paris
  2. Fransa
  3. eylem
  4. protesto

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  • HarunHarun14 dk önce
    Bu imansizlara iyilik yapmakta haram sanami kaldi orada haram helal ayrimi yapmak birak yaksinlar dinsizin hakkindan imansiz gelsin
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