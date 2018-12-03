Paris'te yağma ve talan sürüyor! Arap göçmen böyle haykırdı

Fransa'nın başkenti Paris'te kaos hakim. Coplarla eylemcilere saldıran polisler, göstericileri yerlerde sürüklüyor, darbediyor, yakın mesafeden biber gazı kullanıyor.

Eylemciler ile polis arasındaki çatışmalar devam ederken, ortalığı yakıp yıkanlar dünyaca ünlü mağazaları da yağmalıyor.

Arap göçmen yağmacıları durdurmaya çalışıyor: Haram

Kaydedilen son görüntülerde, yine mağazalara saldırarak ne var ne yoksa talan eden eylemcileri uyaran bir Arap göçmenin sözleri dikkat çekiyor: "Vallahi haram vallahi haram..."