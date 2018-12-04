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Paris'te Ulusal Meclisin önünde ambulans yakıldı

Çalıştırma şartlarını protesto eden ambulans çalışanları, Paris'teki Ulusal Meclisin önünde bir ambulansı ateşe verdi

04 Aralık 2018 Salı 01:29
Paris'te Ulusal Meclisin önünde ambulans yakıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te ambulans çalışanları, Ulusal Meclisin önünde bir ambulansı yaktı.

Dün sabah erken saatlerden itibaren çalışma şartlarını protesto eden ambulans çalışanları, Paris'teki Ulusal Meclisin önünde bir ambulansı ateşe verdi.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulunan ambulans çalışanları, Sağlık Bakanı Agnes Buzyn ile görüşmek istediklerini belirtti. Protestocular akşam saatlerinde kentin ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde de eylem düzenledi.

Ambulans çalışanları dün sabah Ulusal Meclis yakınında toplanmıştı. Gösterilerin trafiğin durmasına neden olan protestocular lastikleri ateşe vermişti. "Devlet beni öldürdü" yazılı bir pankartın taşındığı gösteride, "Macron istifa" sloganları atılmıştı.

Güvenlik güçleri protesto gösterisi nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri almıştı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 01:29
  1. ambülans
  2. Fransa
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