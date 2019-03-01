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Paris'te Türkiye-Afrika ilişkileri değerlendirildi

Ruanda'nın Paris Büyükelçisi Jacques Kabale, Türkiye'nin Afrika ekonomisine olumlu etkisi olan 4 ülke arasında yer aldığını söyledi.

01 Mart 2019 Cuma 09:42
Paris'te Türkiye-Afrika ilişkileri değerlendirildi

Ruanda'nın Paris Büyükelçisi Jacques Kabale, Türkiye'nin Afrika ekonomisine olumlu etkisi olan 4 ülke arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) iş birliğiyle Türkiye-Afrika arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın, Ruanda'nın Paris Büyükelçisi Jacques Kabale ve iş adamları katıldı.

Büyükelçi Musa, burada yaptığı konuşmada, Afrika ile ilişkileri güçlendirmek için Fransa'daki Afrikalı iş adamları ve diplomatik temsilciler ile bir araya geldiklerini söyledi.

Afrika ile ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımak istediklerini dile getiren Musa, Türkiye'nin şu an Afrika'da 40'tan fazla büyükelçiliğinin bulunduğunu anımsattı.

Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Afrika'ya yönelik yaptığı çalışmaları anlatan Musa, "Türkiye'nin Afrika ile ekonomik ve ticari ilişkileri önemli bir boyuta ulaştı." dedi.

Musa, Türkiye'nin Afrika'ya önemli yatırımlar yaptığını belirterek, "Afrika ile ilişkilerimiz ekonomik ve ticari boyutuyla sınırlı kalmıyor, özellikle terörle mücadele konusunda siyasi iş birliğimiz de önemli seviyeye geldi." ifadelerini kullandı.

- "THY, Afrika tarafından değer verilen bir havayolu"

Ruanda'nın Paris Büyükelçisi Jacques Kabale ise son 20 yılda Türkiye'nin, Afrika'nın önemli ekonomik ortağı haline geldiğini söyledi.

Afrika ülkelerinin üçte ikisinin Türkiye ile ekonomik ortaklık kurduklarını belirten Kabale, "Türk Hava Yolları Afrika tarafından değer verilen ve sevilen bir havayoludur." ifadelerini kullandı.

Kabale, Türkiye ile Afrika arasında iş birliğin 20 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.

Bu iş birliğinin güçlenmesini isteyen Kabale, "Türkiye, Afrika ekonomisine olumlu etkisi olan 4 ülke arasında yer alıyor." diye konuştu.

Kabale, Afrika'nın teknoloji alanında son yıllarda önemli mesafeler katettiğini söyledi.

Taşkın da bu toplantının Afrika ile ticari ilişkileri geliştirmek ve Fransa'daki Afrikalı iş adamları ve diplomatik temsilciler ile bir araya gelmek için önemli olduğunu belirtti.

DEİK'in Afrika'yla ekonomik ve kültürel ilişkilerde önemli rol oynadığını dile getiren Taşkın, "Türkiye ile Afrikalı ülkeler arasındaki güven son 15 yılda arttı. Türkiye bu ülkelerle güçlü bir ortaklık kurdu, bu daha sonra karşılıklı fayda ve gelişmeye dayanan stratejik ortaklığa dönüştü." dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:42
  1. İstanbul
  2. Afrika
  3. DEİK
  4. Fransa
  5. i

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