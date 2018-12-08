Paris'te tansiyon yükseliyor

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan "sarı yelekliler" ile polis arasındaki gerginlik tırmanıyor.

Gösterilere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etmeye devam eden polis, Champs-Elysees Caddesi'nden çıkışlarına izin vermediği eylemcilere yönelik anons yaparak, "Son kez uyarıyoruz. İtidal çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Polisin sert müdahale yapması bekleniyor.

"Macron istifa" sloganları atan eylemciler, polisin ara sokakları kapatması nedeniyle Champs-Elysees Caddesi'nde sıkışmış durumda.