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Paris’te son dakika büyük patlama Paris’teki patlamanın nedeni ne?

Fransa’nın Başkenti Paris’te son dakika patlama oldu. Fransa’da aylardır sarı yeleklilerin protestosu devam ediyordu. Son dakika gelen bilgilere göre Paris’teki patlamada çok sayıda yaralının olduğu bilgisi var. Paris’teki patlamayı kim yaptı?

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:54
Paris’te son dakika büyük patlama Paris’teki patlamanın nedeni ne?

Fransa’nın Başkenti Paris’te son dakika patlama oldu. Fransa’da aylardır sarı yeleklilerin protestosu devam ediyordu. Son dakika gelen bilgilere göre Paris’teki patlamada çok sayıda yaralının olduğu bilgisi var. Paris’teki patlamayı kim yaptı?

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldi. Dokuzuncu bölgede meydana gelen patlamada yaralıların olduğu belirtiliyor. Paris polisi patlamanın gaz kaçağından kaynaklanma ihtimalini değerlendiriyor. Paris’teki patlamayı kimin yaptığı şuan için belli değil.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:54
  1. Paris’te son dakika büyük patlama
  2. Paris’teki patlamayı kim yaptı?
  3. fransa sarı yelekliler

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