Paris'te silahlı saldırı! Yaralılar var
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Georges V CAddesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Meydana gelen saldırıda 2 kişi yaralandı.07 Ekim 2018 Pazar 18:27
Paris’in ünlü caddesi Champs-Elysees’nin yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Fransa’nın başkenti Paris’in Champs-Elysees Caddesi’nin yakınındaki Georges V Caddesi’nde yerel saatle 06.00’da silahlı saldırı meydana geldi.
Saldırıda 2 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Saldırının nedeninin hesaplaşma olduğu ve saldırganların kaçtığı öğrenildi.
Saldırıda yaralananların hastanede tedavisi sürerken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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