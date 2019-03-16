Paris’te sarı yelek şiddeti tırmanıyor

Fransa’da 4 aydır her cumartesi gerçekleştirilen Sarı Yelek eylemleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un birçok şehirde gerçekleştirdiği “halk görüşmelerinin” sonuncusunun ardından şiddetlenerek arttı. Son dönemde durgunlaşan eylemler, bugün ilk dönemindeki şiddet seviyesini yakaladı. Birçok ünlü marka mağazası yağmalanırken bir banka da ateşe verildi.

Sarı Yelek eylemlerinin 18’incisinin gerçekleştiği bugün, Paris uzun zamandır görmediği bir şiddete tanıklık etti. Haftalardır sakin geçen Sarı Yelek eylemleri Cumhurbaşkanı Macron’un bazı şehirlerde yaptığı “halk görüşmelerini” bitirmesinin ardından ilk dönemdeki şiddetine geri döndü. Paris’te birçok ünlü marka mağaza yağmalanırken, Champs-Elysees’deki ünlü lüks restoran Fouquet’s dağıtıldı, bir banka ateşe verildi ve içerisindeki çalışanlar yaralandı.

Yaklaşık 8 bin eylemciye tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden 5 bin güvenlik gücü ve 6 zırhlı aracın devreye sokulduğu öğrenildi.

Paris içerisinde şimdilik 64 eylemcinin gözaltına alındığı ve 11 kişinin yaralandığı öğrenildi.