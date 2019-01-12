Paris'te patlama
Bir fırında meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı12 Ocak 2019 Cumartesi 12:11
PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 9. bölgede bir fırında önce yangın çıktığı, ardından patlama meydana geldiği bildirildi.
Fransız basınında yer alan haberlerde, çok sayıda kişinin yaralandığı patlamanın gaz kaçağından kaynaklanabileceği ifade edildi.
Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
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